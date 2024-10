Elképesztő kísérlet kezdődhet: Európa egyik legerősebb országa beveti a csodagyógyszert

Az Egyesült Királyság kormánya egy új, elhízás elleni gyógyszer hatékonyságát fogja vizsgálni, amely potenciálisan segíthet az embereknek visszatérni a munkaerőpiacra.

Az Eli Lilly gyógyszeripari vállalat 279 millió font (durván 134 milliárd forint) értékű beruházást jelentett be Nagy-Britanniában. A beruházás részeként egy átfogó, valós körülmények között végzett tanulmányt fognak lefolytatni a tirzepatid nevű hatóanyagról, amelyet az Egyesült Királyságban Mounjaro néven forgalmaznak.

Wes Streeting egészségügyi miniszter a Telegraph című napilapban megjelent cikkében hangsúlyozta az új gyógyszer potenciális előnyeit: Kijelentette,

A gyógyszerek hosszú távú előnyei monumentálisak lehetnek az elhízás elleni küzdelemben.

Hozzátette, sok ember számára ezek a súlycsökkentők megváltoztatják az életet, segítenek nekik visszatérni a munkába, és enyhítik a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal (NHS) szemben támasztott igényeket.

A tanulmányt a Manchesteri Egyetem fogja koordinálni. A kutatás során adatokat gyűjtenek a résztvevők egészséggel kapcsolatos életminőségéről, valamint a foglalkoztatási státuszuk és munkahelyi betegszabadságuk változásáról.

Az NHS nemrég bejelentette, hogy egy hároméves program keretében közel negyedmillió embernek tervezik biztosítani a gyógyszert. Streeting azonban figyelmeztetett, hogy bár a gyógyszer fontos eszköz lehet az elhízás elleni küzdelemben, az embereknek életmódbeli változtatásokat is végre kell hajtaniuk.

Az új gyógyszerekhez való hozzáférés joga mellett továbbra is mindannyiunk felelőssége, hogy komolyabban vegyük az egészséges életmódot

- nyilatkozta a miniszter.

Hozzátette, nem várhatják el a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattól, hogy mindig állja a számlát, amelyet az egészségtelen életmód eredményez.

A kormány reméli, hogy az új gyógyszer és a hozzá kapcsolódó kutatás segíthet enyhíteni a hosszú távú betegségek okozta gazdasági terheket, miközben javítja az állampolgárok életminőségét és munkaképességét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sandy Huffaker for The Washington Post via Getty Images