Európa egyik legnagyobb fegyvergyárát hozta létre két gigacég

A német Rheinmetall és az olasz Leonardo hadiipari konszern közös vállalatot alapít harckocsik és egyéb páncélozott harcjárművek gyártására - jelentette be a két vállalat kedden.

Az 50-50 százalékos közös tulajdonú cég székhelye Rómában lesz, az operatív központ pedig az észak-olaszországi La Spezia kikötővárosban, ahol a Leonardo már rendelkezik üzemmel. A vállalatalapítási engedélyt a várakozások szerint 2025 elején kapják meg az illetékes hatóságoktól.

Az együttműködés tervét a vállalatok már júliusban nyilvánosságra hozták szándéknyilatkozat aláírásával.

A gyártás 60 százaléka Olaszországban történik majd a tervek szerint. A közös vállalat fő profilja harckocsik és gyalogsági páncélozott harcjárművek gyártása lesz.

A közös vállalat új harckocsijainak alapjául a Rheinmetall által kifejlesztett Panther szolgál majd, az új gyalogsági páncélozott szállító harcjármű pedig a szintén a Rheinmetall által gyártott Lynx alapjára épül majd.

„Az európai harckocsigyártás új nehézsúlyú vállalatát hozzuk létre” - jelentette ki Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója. A közös vállalat „elsősorban az olasz piacot célozza meg, de a jövőben más partnerországokat is, amelyeknek szükségük van harcászati rendszereik modernizálására”.

A düsseldorfi székhelyű Rheinmetall Németország legnagyobb hadiipari beszállítója, 2023-ban 34 ezer alkalmazottal 7,2 milliárd eurós árbevételt ért el.

A Leonardo vezérigazgatója, Roberto Cingolani elmondta, hogy az együttműködést nemzetközi szinten is versenyképes korszerű technológiák kifejlesztése érdekében alakították ki.

Az olasz Leonardo csoport a korábbi állami tulajdonú Finmeccanica vállalatból alakult ki. Az olasz állam ma is a legnagyobb részvényese a vállalatnak. A több mint 50 ezer alkalmazottat foglalkoztató Leonardo tavaly több mint 15 milliárd eurós éves forgalmat bonyolított le. A cég részt vesz az F-35 és az Eurofighter vadászrepülőgépek építésében is, valamint beszállítója az Airbus és a Boeing repülőgép gyártóknak is.

