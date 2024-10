Látványos videón a világ legmodernebb harckocsivédelmi rendszere működés közben

Az aktív védelem a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bejövő lövedékeket már a páncélzat elérése előtt megtévesztik (puha védelem), vagy megsemmisítik (kemény védelem).

Az izraeli Merkava harckocsikon a hazai Rafale által fejlesztett Trophy (trófea) rendszerek a legnépszerűbbek.

A Trophy, illetve a hozzá hasonló eszközök észlelik a jármű felé tartó lövedéket, és amennyiben mérete, valamint sebessége alapján veszélyesnek ítélik, egyszerűen a levegőben lelövik.

Természetesen a Trophy sem egy kicselezhetetlen rendszer: kis távolságon elméletileg nem hatékony, ugyanakkor láttunk már példát arra, hogy alig 10 méterről kilőtt gránátot is meg tudott fogni.

A lenti videót például palesztinpárti X-fiókok tették közzé azzal a felkiáltással, hogy a rajta látható harckocsi egészen biztosan megsemmisült.

Rare footage of Trophy active protection system on an Israeli Merkava tank being activated in Gaza.The Trophy radar detected a shot from an RPG, followed by the release of smoke and the interception of the attacking munition. pic.twitter.com/nolbVYGHGZ