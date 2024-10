Nagyon csúnya hibát vétettek az oroszok, komoly árat fizettek érte

Az eredetileg Telegramon megjelent, majd onnan az X-re (korábban Twitter) átvándorolt videón az látható, amint a kurszki régióban egy orosz BTR-82-es pszh nagy sebességgel robog két T-64-es harckocsi felé.

Van azonban egy probléma: a két tank nem orosz, hanem ukrán.

During a Russian attack on Ukrainian positions in the Kursk region, a Russian BTR with infantry approaches a Ukrainian tank and receives a point-blank tank shot. https://t.co/VtOEC3Rdnm