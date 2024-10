Rossz hírt kapott Donald Trump az egyik legfontosabb csatatérállamból

Egy georgiai bíró kedden felfüggesztette azt az állami választási bizottság által hozott szabályt, miszerint kézzel is össze kell számolni a szavazólapokat a választáson, számol be a Reuters. A változtatást a republikánus többségű állami választási bizottság – a kritikusok szerint hatáskörét túllépve – fogadta el a voksolás előtt másfél hónappal, szeptember 20-án. A lépést a republikánus főügyész, illetve választásokért felelős tisztviselő sem támogatta. A trumpisták által dominált testület célja saját indoklása szerint a választási folyamat biztonságosabbá és átláthatóbbá tétele volt.

A demokraták szerint a módosítás káoszt okozna és késleltetné az eredmények nyilvánosságra hozatalát, ezért pert indítottak.

Robert McBurney bíró keddi döntésében úgy fogalmazott, a változtatás bizonytalanságot szítana alig néhány héttel a választások napja előtt. A módosítások érvénybe lépését további felülvizsgálatig blokkolták, de a határozatot a fellebbviteli bíróság még megváltoztathatja.

McBurney egy ettől független ítéletben a választási bizottság azon lépését is felfüggesztette, miszerint egyes megyei tisztviselők még az eredmény hitelesítése előtt vizsgálatot indíthatnak, ha választási szabálytalanságot vélnek felfedezni. A bíróság ezáltal az eredmények hitelesítésére kötelezi a tisztviselőket. Választójogi csoportok szerint a szabály lehetővé tenné a választási eredmények megkérdőjelezését és hitelesítésének megtagadását.

Mindeközben

tegnap rekordszámú, több mint 328 ezren adták le a voksukat Georgiában az előzetes szavazás első napján.

A korábbi első napi rekordot a koronavírus-járvány alatt, 2020-ban állították fel, amikor 136 ezren döntöttek a korai szavazás mellett. Az Egyesült Államok több államában is lehetőség nyílik különböző feltételek mentén a választás napja előtt voksolni, akár levélben vagy személyesen.

Az egykor republikánus bástyának minősülő Georgiában 2020-ban Joe Biden 0,23 százalékpontos különbséggel kerekedett felül Donald Trumpon. A RealClearPolling szerint jelenleg 0,7 pontos előnnyel a republikánus zászlóvivő áll az élen Kamala Harris demokrata elnökjelölttel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images