Ukrajna nagyon felhúzta magát azon, amit Amerika csinált: „ez kettős mérce!”

Ha a szövetségesek lelövik a Közel-Kelet egéről a rakétákat, miért nincs még mindig döntés arról, hogy rakétákat és drónokat lőnek le Ukrajna fölött?

– vetette fel a kérdést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ukrajna külügyminisztériuma közben

felszólította a NATO tagállamait, hogy hasonló elköteleződéssel védjék meg Ukrajnát, ahogy ez Izraelnél látható.

Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő ezt egyszerűen azzal magyarázta, hogy hiába szeretnének Ukrajnának segíteni, sokkal kockázatosabb Oroszországgal háborúba kerülni, mint Iránnal, hiszen Moszkva atomfegyverekkel is rendelkezik.

Jelenleg Románia és Lengyelország is tárgyal arról, hogy légvédelmi segítséget nyújtanának Ukrajnának, de egyelőre egyik ország sem mert erre explicit ígéretet tenni, tartva attól, hogy Oroszország ezt nyílt háborús beavatkozásnak fogja tekinteni. Kijevben ugyanakkor remélik, hogy ahogy tankokat és tüzérségi rendszereket is kaptak Nyugatról, előbb-utóbb szövetségeseik ebbe is beleegyeznek majd.

Ukrán légvédelmi tisztek egyébként arról is beszéltek a lapnak, hogy

Izrael légterének a védelme sokkal könnyebben megoldható technikai szempontból, hiszen egy lényegesen kisebb országról van szó, melynek tengerpartjára a NATO-országok hajókat tudnak küldeni légvédelmi rakétákkal felszerelve.

Ukrajna nyugati határára is lehetne légvédelmi rendszereket telepíteni, de ezek lényegesen kisebb részét lennének csak képesek megvédeni az országnak. Emellett az orosz rakéták lelövése költségesebb is lenne, hiszen az orosz támadások intenzitása lényegesen nagyobb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons