Bravúros manővert hajtott végre az SH-60 Seahawk az ukrán hadiflotta legújabb ékességével

A gyakorlatról felvételeket is készítettek, ezeken az látható, hogy egy, a török haditengerészet kötelékébe tartozó SH-60 Seahawk helikoptere száll le a hadihajóra. A sokoldalúan bevethető katonai járművel végrehajtott manőver azért fontos, mert

Kijev a jövőben helikoptereket szeretne szállítani a flottája legújabb ékességén.

Erre lehetőséget ad a hajó kialakítása, mivel a fedélzetén egy leszállópálya, valamint egy belső, fedett hangár található. Az ukrán haditengerészet a Seahawkot nem üzemeltet, jelenleg erre a célra a szovjet időkből fennmaradt Ka-27-es forgószárnyas áll rendelkezésükre.

Footage of the Ukrainian Navys newest and largest ship, the Ada-class multimission corvette Hetman Ivan Mazepa, conducting work up operations off the coast of TurkeyThe ship has completed torpedo firing drills, and flight operations with Turkish Navy SH-60 Seahawk helicopters. pic.twitter.com/UvNHvutefs