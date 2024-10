Figyelmeztetnek a tudósok: olyan napkitörések jöhetnek, amikre rég volt példa

A NASA, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) és a nemzetközi Napciklus-előrejelző Testület (SCPP) szakértői kedden jelentették be a napciklus csúcspontját. Ez azért is számít meglepő fejleménynek, mert a kutatók általában csak utólag, a napmaximum lecsengése után szokták megerősíteni annak kezdetét, ezúttal azonban már az aktív fázis közepén megtették ezt a lépést.

Elsayed Talaat, a NOAA űridőjárásért felelős igazgatója hangsúlyozta, hogy a napmaximum nem azt jelenti, hogy a naptevékenységek csúcsára értünk. A szakértő szerint a következő hónapokban tovább

fokozódhat a napkitörések, geomágneses viharok előfordulása, amelyek intenzívebb sarki fényt és potenciálisan veszélyes napviharokat okozhatnak a Földön.

A ciklusok alakulására a csillagászok a Nap felszínén megfigyelhető napfoltok alapján és a naptevékenység monitorozása alapján következtetnek. Ezek az olykor a Föld méretével megegyező sötét foltok olyan területek, amelyek hidegebbek, mint a környező régiók. Amikor sok ilyen folt helyezkedik el az izzó csillag felszínén, aktívabb naptevékenység jellemző, amely akár a Föld mágneses terére is hatással lehet.

NASA, NOAA announce that the Sun has reached the Solar Maximum period: https://t.co/9ifKwJRQIE