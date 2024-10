Ijesztő bejelentés: világháború felé sodorja a világot Moszkva legújabb húzása

Zelenszkij egy brüsszeli sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Észak-Korea tízezer katonát készít fel arra, hogy csatlakozzon Oroszország Ukrajna elleni háborújához. Az elnök állítása szerint a katonák különböző hadosztályokból és szakterületekről érkeznek, és Moszkva a következő hónapokban tervezi bevonni őket a konfliktusba. Elmondása szerint Oroszország nemcsak gyalogos katonákat, hanem a hadsereg különböző ágaiban dolgozó észak-koreai szakembereket is ki akar képezni és be akar vonni a harcokba.

Tudomásunk van arról, hogy Észak-Koreából mintegy 10 ezer katonát készülnek küldeni, hogy harcoljanak ellenünk

- fogalmazott az államfő. Hozzátette, hogy az ukrán katonai hírszerzés jelentései szerint már most is tartózkodnak észak-koreai tisztek a megszállt ukrajnai területeken, akik csatlakoztak az orosz hadsereghez, bár pontos számuk nem ismert.

Az ukrán elnök figyelmeztetett, hogy az észak-koreai hadsereg részvétele Oroszország háborújában "az első lépés egy világháború felé" lehet.

Az elmúlt időszakban Moszkva és Phenjan elmélyítette katonai együttműködését, mivel Oroszország fegyvereket és egyéb támogatást keres az Ukrajna elleni háborújához. Észak-Korea állítólag ballisztikus rakétákkal és nagy mennyiségű tüzérségi lövedékkel látja el Oroszországot. Zelenszkij rámutatott, hogy Irán is segíti Moszkvát az Ukrajna elleni agressziójában. Teherán több ezer Sahed-136 típusú kamikaze drónt szállított Oroszországnak, amelyeket napi rendszerességgel használnak támadásokra Ukrajna-szerte.

Az első észak-koreai katonák érkezését követően szinte azonnal szárnyra kaptak azok a jelentések is, amely szerint többen már dezertáltak is.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна via Wikimedia Commons