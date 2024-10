Kemény fába vágta a fejszéjét Kamala Harris, az internetezőket is érdekelte a kimenetel

Az eddigi választási kampány talán legkeményebb interjúján van túl Kamala Harris amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt, akinek a Fox News műsorvezetőjével, Bret Baierrel készült beszélgetése szerda este került adásba az amerikai tévécsatornán. A Google Trends adataira támaszkodva megnéztük, mennyire hatott a beszélgetés a Harris iránti internetes keresésekre, növelte-e az érdeklődést a választás iránt.

Az interjú, ami egy vitával is felért

A Fox riportere egyből az idei választás egyik központi témájával, a migráció kérdésével nyitotta meg az interjút.

A becslései szerint mennyi illegális bevándorlót engedett be az Önök adminisztrációja az országba az elmúlt három és fél év alatt?

- hangzott el az első kérdés, amire Kamala Harris nem válaszolt konkrét számadattal, helyette kiemelte, hogy fontos témáról van szó, és hivatalba lépésük után az első törvényjavaslatuk az átfogó bevándorlási reformot érintette, ami azonban elakadt a demokrata többségű Kongresszusban.

A beszélgetés további részében szó esett még Donald Trump amerikaiak közötti népszerűségéről, valamint a jelenleg regnáló elnök, Joe Biden szellemi állapotáról is. Harris és Baier többször is összeszólalkoztak az interjú alatt, az elnökjelölt a többszöri félbeszakítás után egyszer meg is kérte a műsorvezetőt, hogy hadd fejezze be a mondanivalóját, mielőtt az közbevág.

Az internet is reagált a fontos interjúra

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

Szeptemberben a nagy érdeklődésnek örvendő, Donald Trump és Kamala Harris között zajló első - és mint azóta kiderült, egyetlen - elnökjelölti vita Google-keresésekre gyakorolt hatását is megvizsgáltuk a Google Trends segítségével. Az elemzők szerint Harris által dominált csörte idején a nyár óta lendületesen kampányoló demokrata jelöltre lényegesen nagyobb arányban kerestek az internetezők, azonban ez betudható annak is, hogy kihívója, az ex-elnök Trumphoz képest kevésbé ismerik és igyekeznek több információt szerezni róla.

A kevesebb mint három héttel a november 5-ei választások előtt adásba kerülő szerdai Fox News interjú egyértelműen megmozgatta a Google-ön kereső internetezőket.

A felület Jelenleg felkapott témákat listázó oldalán az elmúlt 24 órában a második legfelkapottabb trend.

Ha az elmúlt egy hétben nézzük a két jelöltre érkező kereséseket, egyértelmű kiugrás látható a Harris iránti érdeklődésben az interjú idején.

Ha tágabb intervallumban vizsgáljuk a demokrata párti politikusra érkező Google-kereséseket, látható, hogy a hivatalos jelöltté válása óta jóval magasabban is járt az iránta való internetes érdeklődés, azonban

a már említett első elnökjelölti vita óta most generálta a legnagyobb keresést Harris a Google-ben.

