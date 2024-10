Keményen megszorongatták Kamala Harrist, eddigi legizzasztóbb interjúját adta

Szerda este került adásba a Fox News Kamala Harris amerikai alelnökkel és demokrata elnökjelölttel készült interjúja, melyben többször is heves szóváltás alakult ki a politikus és Bret Baier műsorvezető között. Baier elsősorban a bevándorlásról kérdezett, de szó esett Joe Biden elnök örökségéről és a transznemű foglyok ellátásáról is.

A becslései szerint mennyi illegális bevándorlót engedett be az Önök adminisztrációja az országba az elmúlt három és fél év alatt?

- tette fel első kérdését Bret Baier, a Fox riportere. Kamala Harris nem válaszolt konkrét számadattal erre, ehelyett kiemelte, hogy fontos témáról van szó, és hivatalba lépésük után az első törvényjavaslatuk az átfogó bevándorlási reformot érintette, ami azonban elakadt a demokrata többségű Kongresszusban.

Bret Baier: How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last three and a half years?Kamala Harris: Bret, lets just get to the point, OK? The point is that we have a broken immigration system that needs to be pic.twitter.com/Do3DeQJMuM — Fox (News) October 17, 2024

Miután Baier többször is félbeszakította Harrist a témában, az alelnök kijelentette,

befejezhetném esetleg, kérem?

Harris hangsúlyozta, mindig prioritásként kezelték a migrációt és az ország "összeomlott bevándorlási rendszerét", ez pedig megmutatkozott a szenátus idén bemutatott kétpárti határvédelmi csomagjában, melyről "Donald Trump tudomást szerzett, és kiadta, hogy dobják a kukába."

Baier felhozta Rachel Nungarayt, Laken Rileyt és Rachel Morint, akiket a gyanú szerint illegálisan az országba érkezett férfiak öltek meg. "Ezek tragikus esetek, ez nem kérdés" - válaszolta Harris, hozzátéve: őszintén sajnálja a családjaik veszteségét. A republikánusok felé hajló csatorna újságírója ezután azzal szembesítette a demokrata alelnököt, hogy a 2019-es előválasztás során támogatta a határátlépések dekriminalizálását.

Nem hiszek a határátlépések dekriminalizálásában, és ezt alelnökként sem tettem, és elnökként sem tenném

- felelte Harris, akit ezután arról kérdeztek, hogy 2019-hez hasonlóan továbbra is kiáll-e a nemi átalakító ellátás biztosítása mellett a fogvatartottak számára. "Követni fogom a törvényt, és ezt a törvényt valójában Donald Trump is betartotta" - utalt Harris a New York Times riportjára, miszerint a Trump-adminisztráció alatt sem szüneteltették a beavatkozásokat.

Más vizekre evezve, Baier arról faggatta Harrist, hogy mit szól Donald Trump amerikaiak közötti népszerűségéhez. "Ők hülyék lennének?" - kérdezte a riporter a Hill szerint.

Ó, Istenem, ezt soha nem mondanám az amerikaiakról. [Trump] az, aki folyton lealacsonyítja, lekicsinyli és lenézi az amerikai népet

- válaszolta Harris, aki akkor is visszavágott, amikor Baier lejátszatta Trump arról szóló nyilatkozatát, hogy nem ő fenyegeti a politikai ellenfeleit, hanem épp őt üldözik. A volt elnök nemrég azt mondta, nem a külföldi hatalmak vagy az ő hívei, hanem az ország "belső ellenségei", és "beteg emberek", "őrült baloldali radikálisok" fenyegetnek káosszal a választás után, akik ellen akár a hadsereg bevetését is helyesnek tartaná.

Fox host: *plays clip*Vice President Harris: With all due respect, that clip was not what he has been saying about the enemy within that he has repeated when he's speaking about the American people. That's not what you just showedFox host: WellVice President Harris: You pic.twitter.com/CwJyJqk9P1 — Kamala (HQ) October 16, 2024

"Ez a klip nem az volt, amit a belső ellenségről mondott" - kelt ki magából a demokrata elnökjelölt, majd úgy folytatta,

a lényeg, hogy többször is elismételte ezt, és mindketten tudjuk, hogy a hadsereg amerikai nép ellen fordításáról beszélt.

"Egy demokráciában az Egyesült Államok elnökének [...] hajlandónak kellene lennie arra, hogy anélkül kezelje a kritikát, hogy azt mondaná, ezért lecsukja az embereket" - fejtette ki a politikus vehemensen.

A demokrata elnökjelölt arra a felvetésre, hogy miben lenne más az ő elnöksége Joe Bidenétől, azt állította, ő nem töltötte a karrierje nagy részét Washingtonban, ezért

az én elnökségem nem Joe Biden elnökségének folytatása lenne. És mint minden új elnök, aki hivatalba lép, én is az élettapasztalataimat, a szakmai tapasztalataimat és friss, új ötleteket fogok hozni. Egy új generációs vezetőt képviselek.

Arra a kérdésre, hogy Harris mikor vette észre, hogy Joe Biden szellemi állapota rosszabbra fordult, az alelnök védelmébe vette a 81 éves elnök döntéshozó képességét, majd Trumpra terelte a szót, mondván, "ő szerepel a szavazólapokon", és az amerikaiak miatta aggódnak.

Címlapkép: Kamala Harris amerikai alelnök beszél a michigani Kalamazoo-ban 2024. július 17-én. Címlapkép forrása: Getty Images