Amerikai elemzőház: megállíthatatlanul törnek előre az orosz csapatok – Térképeken a frontvonal

Közzétette napi jelentését az amerikai Institute for the Study of War (ISW) kutatóintézet, amelyben az ukrajnai háború legfrissebb eseményeiről számolnak be. A jelentés szerint az oroszok egyszerre több fronton is sikeresen haladnak előre.

Az ISW beszámolója szerint töretlenül haladnak az orosz alakulatok Toreck és Pokrovszk környékén is, ezen kívül pedig az oroszországi Kurszk megyében is több területet visszafoglaltak a benyomuló ukrán katonáktól. Csasziv Jar és Kurahove környékén is intenzív manőverek zajlanak. Bár a helyzet nagyon nehéz a védők számára, ennek ellenére azért kisebb sikerekről is be tudnak számolni: Toreck belvárosában eredményes volt az ellentámadás, néhány pozíciót visszavettek az ukránok. A város körüli harcmezőkön viszont éppen az oroszok értek el sikereket, délre Nelipivka, nyugatra pedig Scserbinyivka térségében értek el áttörést.

Updated map showing Russian advances across the canal in Chasiv Yar, in Maksymilianivka, and west of Tsukuryne. https://t.co/0kE8ik7A7J — Rob (Lee) October 18, 2024

Az oroszok tovább folytatják a hadműveleteket a fontos közlekedési és logisztikai központnak számító Pokrovszk környékén. A várostól délre több területet is megszereztek, itt egyszerre három város bekerítésével próbálkozik Moszkva.

Szelidovót, Hirnyiket és Kurahivkát próbálja meg így bevenni az orosz haderő, a települések együttes elvesztése komoly csapás lenne Ukrajnának.

A háborút megelőzően a három központban körülbelül 40 ezer ember élt. Amennyiben sikerrel járnak az oroszok a térségben, akkor rá tudnak fordulni két még fontosabb célpontra: Kurahovéra és Pokrovszkra. Ezek elvesztése komoly fejtörést okozna Kijevben, mivel kulcsfontosságú csomópontoknak számítanak. Kisebb sikereket itt is elértek az ukránok: néhány pozíciót visszaszereztek a néhány napja elvesztett Mikolajivka közelében.

Russian forces advanced on the Western side of the Ukrainian salient in Kursk Oblast amid continued fighting along the salient on October 17.Geolocated footage published on October 17 indicates that Russian forces advanced south of Zelenyy Shlyakh (southeast of Korenevo). https://t.co/weWlB4q1db — Institute (for) October 18, 2024

Moszkva csapatai az oroszországi Kurszk megyében is folyamatosan számolják fel az ukránok pozícióit, egyre kisebb területre terjed ki Kijev felügyelete a térségben.

