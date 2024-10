Hatalmas blöff lehet a rezsim katonai segítsége: átejtette volna a világ legsötétebb diktatúrája Vlagyimir Putyint?

Kim Szeon-ho védelmi miniszterhelyettes azt állította, hogy Észak-Korea valójában nem tervezi a képzett katonái küldését Oroszországba, sokkal inkább a tapasztalatlan civileket küldik át a szomszédos hatalom területére.

Azt mondjuk, hogy ez jelentős, mivel lehetséges, hogy Észak-Korea inkább civil személyzetet, mint katonai erőket bocsátott rendelkezésre

– mondta el Kim csütörtökön Brüsszelben, ahol a NATO találkozóján vett részt.

Hogy személyi állományról vagy csapatokról van-e szó, azt majd akkor határozzuk meg, ha több információt gyűjtöttünk össze, állítottunk össze és értékeltünk ki

– tette hozzá. Azt is elmondta, hogy amennyiben tényleg Phenjan segítségére szorul már Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háborúban, az egyben azt is jelentheti, hogy kétségbeejtő a helyzet Oroszországban. Ez szerinte nem lenne váratlan, mivel korábban már a fegyverszállítmányoknál már láttak hasonlóan szorult helyzetet:

Az Oroszországgal folytatott fegyverkereskedelem is egy olyan cselekedet, amely a szakadék szélén való kétségbeesésből született

– mondta a politikus.

Közben nincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy pontosan hány katona érkezhet meg Oroszországba: Zelenszkij tegnap még 10 ezer katonáról beszélt, az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov pedig már 11 ezer főt említett. A dél-koreai titkosszolgálat jelentése még ennél is több, 12 ezer fős kontingensről beszélt, összesen négy brigádot bocsátanak Moszkva rendelkezésére. Arról eddig is volt szó, hogy kiképzésen kell részt venniük az érkező katonáknak Oroszországban, azonban olyan hírek is keringtek, hogy Phenjan még tüzérségi eszközöket is küld a saját képzett fegyveresei mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Stefan Krasowski via Wikimedia Commons