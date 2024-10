Ritkán látott felvételek kerültek elő: bevetés közben bukkant fel a szupermodern IRIS-T SLM SAM

Nem gyakran osztanak meg felvételeket arról, amikor a különböző légvédelmi rendszerek működés közben láthatóak Ukrajnában. Most mégis felbukkant egy videó az IRIS-T bevetéséről.

Kevés alkalommal látható a német gyártmányú IRIS-T SLM SAM bevetés közben, most mégis egy videó látható, amint a szupermodern légvédelmi rendszert éles bevetésen használják. A gyártó adatai szerint az IRIS-T hatásos fegyverrendszer repülőgépek, helikopterek, manőverező robotrepülőgépek, valamint rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen. Minden egységhez radarállomás, irányítóközpont és teherautókra szerelt három rakétaindító tartozik.

A rendszer képes akár 20 kilométer magasságban és 40 kilométer távolságban repülő célok elfogására.

A videón a kilövés pillanatai követhetőek nyomon, majd az, hogy sikeresen megsemmisíti a célpontot.

Rare footage of a German-supplied IRIS-T SLM SAM system in Ukrainian Air Force service engaging and successfully downing a Russian air target at close range. pic.twitter.com/3tFq5o0Pfo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 18, 2024

Az IRIS-T rakétarendszereket gyakorlatilag a háború kitörése utáni hónapoktól kezdve folyamatosan szállította Németország Ukrajnának. Gyakran dicsérik a képességeit Kijevben, mivel képes akár a modernebb orosz rakétákat és drónokat is semlegesíteni. A hátrányai közé tartozik, hogy nagyon drága eszközről van szó, és a hozzá használt rakéták is rendkívüli költségekkel járnak, valamint időigényesek. Előfordult az is több alkalommal, hogy

az ukrán csapatok egyszerűen nem tudták használni ezeket az eszközöket, mivel nem volt mit kilőni a támadó orosz drónokra.

Címlapkép forrása: Portfolio