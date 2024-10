Felpörgött a kampány: Trump egy Mekiben készített sült krumplit

Harris vasárnap két atlantai templomot látogatott meg Georgiában, ahol a korai szavazás fontosságát hangsúlyozta. A Divine Faith Ministries International templomban Stevie Wonder zenei ikon is fellépett, aki Bob Marley "Redemption Song" című dalának feldolgozását adta elő. Harris beszédében az összefogás jelentőségét emelte ki.

Eközben Trump egy philadelphiai McDonald's étteremben kampányolt, ahol alkalmi szakácsként sült krumplit készített. Az eseményen több ezer támogató gyűlt össze, hogy láthassa a volt elnököt munka közben.

Szeretem ezt a munkát. Nagyon jól érzem magam itt

- nyilatkozta a Reuters hírügynökség szerint Trump, aki közismerten rajong a gyorséttermekért.

Az X közösségi médiaplatformon több videó is kering a volt elnök "új munkájáról".

