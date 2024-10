Váratlanul megjelent Oroszországban az ukrán hadsereg főparancsnoka

Kurszk megye ukrán hadsereg által megszállt részébe látogatott Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő parancsnoka.

Urai vagyunk a helyzetnek, hiába próbálja az ellenség átvenni a kezdeményezést. A parancsnoki állásokat látogattam meg, jelentéseket vettem át a műveleti parancsnokoktól és meghallgattam a javaslataikat, problémás tényezőkre vonatkozó kéréseiket”

– tette közzé Telegram-csatornáján Szirszkij.

Hozzátette: hiába vannak az oroszok többen, az ukrán haderő technikája és felkészültsége magasabb szintű. Ezért arra utasította katonáit, hogy mérjenek maximális veszteségeket okozó csapásokat az ellenséges alakulatokra.

Kurszk megye egy részét augusztusban szállta meg az ukrán haderő, az orosz haderő éppen jelentős ellentámadást folytat a régióban az ukrán állások ellen.

Címlapkép forrása: Press Service Of The President Of Ukraine / Wikimedia Commons