Fájó csapást szenvedett el Oroszország, rémálommal felérő tél elé néz Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2024. október 21. 07:13

Kijev folytatja az orosz területen található célpontok elleni támadásokat: Nyizsnyij Novgorod közelében dróntalálatot kapott Oroszország egyik legnagyobb lőszergyára. Az orosz csapatok idén is megindították az ukrán energetikai infrastruktúra elleni szokásos téli bombázásokat és dróntámadásokat. Az ukrán áramhálózat már most is meglehetősen rossz állapotban van, a légvédelem pedig nem tud elégséges védelmet nyújtani. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.