Hihetetlen a küzdelem az EU-párti és EU-ellenes erők között Moldovában

Moldovában egyszerre tartottak vasárnap elnökválasztást, illetve az ország európai uniós csatlakozásáról szóló népszavazást. A csatlakozási tárgyalások egyébként hivatalosan már megkezdődtek Brüsszellel.

A volt szovjet tagköztársaság 2020-ban, Maia Sandu elnökké választásával nyugatos irányt vett: a mostani választás fő tétje az volt, hogy Moldova marad-e az európai vonalon, vagy újra Moszkva-barát irányba fordul.

Az EU-s csatlakozásról szóló népszavazáson sokáig a nem szavazatok vezettek, de amint elkezdtek beérkezni a külföldön (főleg uniós országokban) élők szavazatai, az igenek szűken átvették a vezetést.

A voksok 98,8 százalékának megszámlálása után mindössze 744 szavazattal vezetnek az igenek.

