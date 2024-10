Megdöbbentő kísérlet: "gondolkodó" életformát figyeltek meg a kutatók

Legyen szó bármilyen életformáról, a környezethez való alkalmazkodás kulcsfontosságú ahhoz, hogy képes legyen életben maradni. Az embernél és az állatoknál ez egészen egyértelműnek tűnik, viszont ez ugyanolyan fontos más élőlények, például a gombák esetén is.

A kutatók a Phanerochaete velutina nevű, mérsékelt övi erdőkben gyakran előforduló gombafajjal végeztek kísérleteket, hogy megvizsgálják, hogyan reagál különböző térbeli elrendezésekre. A gomba micéliuma, vagyis fonalszerű szerkezete eltérő módon viselkedett attól függően, hogy kör vagy kereszt alakban helyezték el a fatömböket, amelyeken növekedett.

