"Buta, mint a föld!" – Donald Trump beszólt Kamala Harris nem mindennapi szövetségesének

Ha nem kérnél meg valakit, hogy vigyázzon a gyerekeidre, akkor ne válaszd azt a fickót az Egyesült Államok elnökévé

- jelentette ki Liz Cheney, Wyoming állam korábbi alsóházi képviselője Donald Trumpról a Guardian tudósítása alapján, miközben Kamala Harris demokrata alelnökkel beszélgetett. Cheney szeptember elején jelentette be, hogy Harrisre fog szavazni az idei választáson, azóta pedig több kampányeseményen is megjelent a demokrata elnökjelölttel. A hétfői rendezvények "az ország a párt előtt" jelszóval zajlottak olyan megyékben, amelyeket Nikki Haley nyert meg a republikánus előválasztáson.

.: I know many Republicans who will vote for Vice President Harris but not be public. Remember, you can vote your conscience and not ever have to say a word to anybody. There will be millions of Republicans who do that on November 5th @Liz_Cheney