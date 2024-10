Elindult Amerikában a végső összecsapás: nagyon bekeményített Donald Trump

Kezdetben számos kritika érte Kamala Harrist és alelnökjelöltjét, Tim Walzot, amiért – Joe Biden amerikai elnök kockázatkerülő médiastratégiáját követve – sokkal kevesebb sajtószereplést vállaltak a republikánus riválisaiknál. Ám két héttel ezelőtt a demokrata kampány begyújtotta a rakétákat, azóta Harris szinte naponta ül le valamelyik tévécsatorna vagy podcast műsorvezetőjével beszélgetni.

A Donald Trump által szintén előszeretettel látogatott podcastcsatornák kiemelt szerepet játszanak a kampányban,

egyesek az első „podcast-választásnak” nevezik az ideit

A „fősodratú” sajtó háttérbe szorulása mindenesetre ékes példája az amerikai médiatér feldarabolódásának, idegen szóval fragmentálódásának, illetve a hagyományos intézményekbe és a „negyedik hatalmi ágba” vetett bizalom csökkenésének. A jelöltek pedig természetesen hasznot húznak a kevésbé formális, személyesebb megjelenésekből, amelyek visszafogottabb számonkérést és könnyebb bemutatkozási lehetőséget kínálnak számukra.

Az abortuszjog védelmét zászlajára tűző Kamala Harris első megjelenései közé tartozott a fiatal nőket megcélzó „Call Her Daddy” nevű podcast, bár sörözött Stephen Colbert humorista késő esti műsorában a CBS-en és szerepelt a másik legnagyobb kereskedelmi tévé, az ABC „The View” című női talkshowjában is. Harris az itt adott egyik ügyetlen válaszával rögvest Trump legújabb reklámjába repítette magát, amelyben a népszerűtlen elnökkel próbálják összekötni őt. Miután megkérdezték tőle, hogy mit csinált volna másképp, mint Joe Biden az elmúlt négy év során, Harris kijelentette,

nincs egy dolog sem, ami eszembe jutna.

Az alelnök később kiemelte, más élettapasztalatai vannak, mint Bidennek, akitől eltérően egy republikánus politikust is jelölne a kormányába.

Harris a független szavazókra lövő médiahadjárata következő lépéseként élete első interjúját adta a republikánusok felé hajló Fox News-nak. Bret Baier műsorvezető nem habozott, hogy a bevándorlás kapcsán számonkérje az alelnökön a korábbi álláspontjait és Biden intézkedéseit, illetve azok hiányát. A közel sem baráti hangnemű beszélgetés során Harris ezúttal igyekezett nagyobb távolságot tartani az elnöktől, hiszen

az amerikaiak többsége változásra vágyik:

a választók 56%-a rossz véleménnyel bír Biden elnöki teljesítményéről, és kétharmaduk úgy véli, nem haladnak jó irányba az ország dolgai.

Az alelnök a Foxnak elmondta, ő nem töltötte a karrierje egészét Washingtonban, ezért

az én elnökségem nem Joe Biden elnökségének folytatása lenne. És mint minden új elnök, aki hivatalba lép, én is az élettapasztalataimat, a szakmai tapasztalataimat és friss, új ötleteket fogok hozni. Egy új generációs vezetőt képviselek.

Ennek dacára, arra a kérdésre, miszerint Harris mikor vette észre, hogy Joe Biden szellemi állapota rosszabbra fordul, az alelnök védelmébe vette a 81 éves elnök döntéshozó képességét, majd Trumpra terelte a szót, mondván, nem Biden szerepel a szavazólapokon, hanem ő.

A volt elnöknek mindenesetre nem volt ínyére, hogy egyre többször fordulnak meg a demokraták a kedvenc csatornájának tartott Fox Newson, és közösségi oldalán kritizálta annak vezetőit és riportereit.

Harris múlt héten a demokrata bázisnak számító fekete férfiak bebiztosítása érdekében újfent a podcastokhoz fordult, több adásban népszerűsítette az őket megcélzó szakpolitikai javaslatait – bár egyesek bírálták, hogy épp ennek keretében jelentette be a rekreációs marihuána országos legalizálásáról szóló terveit. A kampányhoz csatlakozó egykori elnök, Barack Obama szintén ellenérzést váltott ki többekből, amikor azzal szólt a Harrisért állítólag kevésbé lelkesedő fekete férfitársaihoz,

Egy részemet ez arra engedi következtetni, hogy egyszerűen nem jön be nektek az elképzelés, hogy egy nő legyen az elnök, és más alternatívákkal és más okokkal álltok elő.

Republikánusok és egyes demokraták ugyancsak sértőnek nevezték a megjegyzést, Harris pedig ezután nem győzte hangsúlyozni, hogy senki sem veheti adottnak egyes csoportok szavazatait, és meg kíván dolgozni a fekete férfiak voksaiért.

Az afroamerikaiak körében egyébként Harris továbbra is elmarad Biden 2020-as teljesítményétől

a Split-ticket szerzője, Adam Carlson összesítése szerint. A demokrata elnök négy éve 83 százalékpontot vert Trumpra a feketék között, Harris főlénye viszont mostanra 65 pontra csökkent a közvélemény-kutatások átlaga szerint. A pollok azonban 2020-ban alábecsülték a demokraták szavazatarányát a feketék között, egy feltevés szerint azért, mert Trumpot épp a szavazásra kevésbé hajlandó, afroamerikai fiatal férfiak támogatják nagyobb arányban. Meglátjuk, idén sikerül-e elvinnie őket az exelnöknek, vagy a republikánusokhoz vándorló feketékről szóló narratíva csak fikció marad. Trump bizakodó a színesbőrű támogatóit illetően, a georgiai Atlantában egy hete arról beszélt, hogy

minden afroamerikainak vagy latinónak – és tudják, milyen jól állok közöttük –, aki Kamalára szavaz, meg kellene vizsgáltatni a fejét. Mert [a demokraták] tényleg átcseszik önöket. Tényleg átcseszik önöket.

Miközben a hétvégén a 60. életévét betöltött Harris immár megragadja a legtöbb lehetőséget a kampányhajrában (bár az Al Smith-alapítvány jótékonysági vacsorájára a hagyománnyal szakítva csak videóüzenetet küldött, míg Donald Trump személyesen mondott beszédet), addig

a republikánus elnökjelölt az utóbbi napokban az egymás után lemondott interjúival került a címlapokra.

Az exelnök visszamondta a CBS „60 Minutes” című műsorában való szereplését, ahogy a CNBC-vel és az NBC-vel tervezett interjúit is. Miután egy podcastbeszélgetést is elnapoltak, a Politico arról írt,

Trump kampánystábja „fáradtsággal” indokolt bizonyos lemondásokat.

Trump elnök lekörözi Kamala Harrist a kampánykörúton. A héten minden nap adott interjút a médiának. Több energiája és keményebb munkamorálja van, mint bárkinek a politikában

- tagadta az értesülést Karoline Leavitt kampányszóvivő, amit „kétség nélkül hamisnak” titulált.

Harris ennek ellenére kritizálta 78 éves riválisát az egészségügyi alkalmassága miatt, aláhúzva, hogy vele ellentétben Trump nem hozta nyilvánosságra orvosi kórtörténetét, és nemet mondott egy újabb elnökjelölti vitára is. Annak helyében a CNN egy Harrisszel tartott fórumot fog sugározni szerda este.

Ez elgondolkodtató. Miért akarja a stábja, hogy bujkáljon? Az ember megkérdőjelezi, attól félnek talán, hogy az emberek rájönnek, túl gyenge és instabil?

- dobta fel a labdát Harris a billegő államnak számító Észak-Karolinában.

Trump a Truth Socialön reagált Harris szavaira, mondván, nagyon fontosnak tartaná, hogy az általa korábban „őrültnek”, „butának” és „hazugnak” nevezett demokrata politikus átessen egy kognitív teszten, mert „a tettei sokakat arra engednek következtetni, hogy valami nagyon nincs rendben vele.”

Its called we do a little serving pic.twitter.com/NuHjN0AdVo

Azon kívül, hogy

Trump a hétvégén egy pennsylvaniai McDonald’s gyorsétteremben sült krumplit csomagolt a kamerák előtt

– kétségbe vonva, hogy Harris egyetemistaként valóban ott dolgozott volna –, a legtöbben a kampányrendezvényein történtekre figyeltek fel, noha az erős kijelentések sosem álltak távol az amerikai elnökválasztáson idén harmadjára ringbe szálló volt ingatlanmágnástól.

Egy Foxnak adott interjúban például arról beszélt Trump, hogy nem tart a külföldi államok beavatkozásától a választásba, mert a valódi káoszt szerinte a „belső ellenségek” szíthatják.

Szerintem a nagyobb problémát a belülről jövő emberek jelentik. Van néhány nagyon rossz emberünk. Van néhány beteg emberünk, radikális baloldali őrültek. És szerintem ezt nagyon könnyen kezelni kellene, ha kell, a Nemzeti Gárdának vagy, ha valóban szükséges, a hadseregnek, mert nem hagyhatják, hogy ez megtörténjen

- mondta a republikánus zászlóvivő. A kijelentést elrettentő példaként Kamala Harris is lejátszotta az egyik kampánygyűlésén, mondván,

Donald Trump egyre labilisabb és zakkantabb, és féktelen hatalomra tör. […] Amerikai állampolgárokra akarja küldeni a hadsereget.

Egy nappal később Trump pennsylvaniai rendezvénye meglepő fordulatot vett: miután páran rosszul lettek a melegtől a közönségben, a volt elnöknek rendhagyó elképzelése akadt a választói fórum folytatásáról.

Ki a fene akar kérdéseket hallani amúgy is?

- fordult a híveihez Trump, majd közel 40 percen át a kedvenc zenéit játszatta, a rögtönzött koncert közben pedig a színpadon állt és különböző táncmozdulatokat tett. Felcsendült többek közt az Ave Maria, a YMCA, a November Rain a Guns N’ Rosestől és a Macskák musical betétdala is. Trump sajtószóviője azzal kommentálta a történteket,

DJ Trump!

Trump ezenkívül a spanyol nyelvű Univisión csatorna által szervezett, mindkét jelöltet felvonultató latino választói fórumának keretében

2021. január 6-át „a szeretet napjának” nevezte,

amikor a támogatói megostromolták a Capitolium épületét, hogy „megakadályozzák” a Trump által alaptalanul hangoztatott „választási csalást”, miközben a Kongresszus a Joe Biden győzelmét hozó választási eredményeket hitelesítette. Alelnökjelöltje, J. D. Vance egyébként múlt héten kitartott a republikánus exelnök állításai mellett, és úgy felelt egy 2020-as eredmény elismerését firtató újságírói kérdésre: „hogy elveszítette-e Donald Trump a választást? Nem az általam használt szavak alapján, oké?”.

Most szombaton viszont a korábbiaknál is jobban felcsavarta az indulatokat a republikánus elnökjelölt.

Trump: You have to tell Kamala Harris that we can't stand you. You're a shit vice president. Get the hell out of here Kamala. pic.twitter.com/nQq5DgwQAq