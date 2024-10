Történelmi bevetésre indultak az Egyesült Államok csúcsmodern vadászgépei: Kínának szólt az üzenet

A Csendes-óceán keleti részén kezdtek hadgyakorlatba az amerikai vadászgépek a japán erőkkel. A mostani gyakorlatok különlegessége, hogy a csúcsmodern nyugati ötödik generációs lopakodó járművek első alkalommal használták bázisnak a JS Kaga (DDH-184) többfunkciós romboló fedélzetét, ennél is érdekesebb, hogy a szigetország bármelyik hadihajóját sem használták korábban még az F-35-ösök. A gyakorlatok előkészítik azt, hogy a jövőben könnyebben integrálják a vadászgépeket a japán védelmi erők hadihajóival.

JS Kaga has received 1st ever landing of fixed-wing aircraft - F-35B - as part of sea trials after modifications preparing it for such task. Soon the Pacific waters will witness Japan operating aircraft carriers (Kaga and her sister ship Izumo) for the 1st time since WW2️ https://t.co/KKuwAQOfPa