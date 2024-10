Videó: így suhant az orosz vadászgép a kínai elnök repülője mellett

A megosztott felvételeken egy orosz vadászgép látható, amint

Hszi Csin-ping kínai elnök repülőgépét kíséri,

mielőtt az leszállt az oroszországi Kazanyban, hogy megérkezzen a BRICS-csúcstalálkozóra.

A Russian fighter jet is seen from the cabin escorting Chinese President Xi Jinping's plane before it lands in Kazan, Russia for the BRICS Summit. pic.twitter.com/IAnuIOFtyi