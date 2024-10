Videó: ilyen, mikor rajban támadnak az orosz Sahed drónok

A Kyiv Post által megosztott videón látható, ahogy egy ukrán település fölött egymás után repül el legalább hét darab Sahed drón.

With Ukraine's allies protecting Russia's airfields, launching sites, and missile batteries, Russians are now free to massacre the people of Ukraine unabated. Footage of a Shahed drone swarm from yesterday, demonstrating the scale of what Ukraine is facing while restricted from pic.twitter.com/OeX3tSBhT6