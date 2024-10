Hírszerzési jelentés: nagyon nehéz hónapok elé néz Ukrajna, az orosz sztárfegyverek kegyetlen pusztítást fognak véghez vinni

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

Szeptember hónapban Oroszország 1300 kamikaze drónt indított Ukrajna irányába. Ilyen sok drón a háború kirobbanása óta még soha nem támadta egy hónapon belül az országot.

A jelenlegi ráták szerint az októberi hónap még a szeptemberinél is több támadással fog lefutni.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy Moszkva az év hátralevő részében is fent tudja-e tartani a támadások intenzitását, az azonban már biztos, hogy a hadvezetés igyekszik növelni a gyártókapacitást, ezzel kiegészítve az Irántól vásárolt drónflottát.

Az oroszok több célra is bevetik a kamikaze drónokat, a fő célpontot ugyanakkor az ukrán energetikai infrastruktúra jelenti. A drónok mélyen a hátországban is meg tudják támadni a célpontjaikat, ráadásul a légvédelmet is komoly nyomás alá helyezik.

