Állítják, eddig teljesen rosszul gondolkodhattunk a klímaváltozás egyik legfontosabb eleméről

A Colorado-i Egyetem friss kutatása szerint a fosszilis tüzelőanyagok helyett Földön élő mikrobák lehetnek felelősek a légkör metánszintjének nagy részéért. A tudósok szerint a metánkibocsátás közelmúltbeli globális emelkedése elsősorban mikrobiális forrásokból származik, nem pedig a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásából. A tanulmány rámutat, hogy bár ez az eredmény meglepő lehet, a fosszilis tüzelőanyagok csökkentése továbbra is kulcsfontosságú az éghajlatváltozás kezelésében - számolt be a SciTechDaily

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban megjelent tanulmány részletes elemzést nyújt a légköri metán eredetéről. A kutatók a különböző területekről gyűjtött levegőminták izotópos összetételének vizsgálatával tudták megkülönböztetni a metán különböző forrásait. A tanulmány szerzői szerint a légkörben megtalálható metán forrásának feltérképezése segítheti a hatékony, kibocsátást mérséklő stratégiák létrehozását.

A metán egy rendkívül erős üvegházhatású gáz, amely az iparosodás óta a bolygó felmelegedésének mintegy harmadáért felelős. Egy egységnyi tömegű (1 tonna) metán 100 év alatt körülbelül 27-szer több hő megkötésére képes, mint ugyanannyi szén-dioxid, bár a legfontosabb üvegházhatású gáznak mégis utóbbit tartják, mivel abból jóval több található a légkörben összesen.

A tanulmány szerzői rámutattak, hogy

az 1700-as évektől kezdve a levegőbeli metán mennyisége megháromszorozódott.

A kutatók szerint mivel a metán a szén-dioxidnál jóval rövidebb ideig (néhány évtizedig) marad csak az atmoszférában, a metánkibocsátás csökkentésének azonnali hatása lenne a légkörre. Ehhez azonban először azt kell megtudni, milyen forrásból kerül az atmoszférába.

A kutatók számítógépes szimulációk segítségével három különböző kibocsátási forgatókönyvet modelleztek. Az eredmények szerint a fosszilis tüzelőanyagok által okozott kibocsátás a metánszint nagyjából 30 százalékáért felelős. Ezzel szemben azonban

a tudósok kimutatták, hogy a mikrobiális forrásból - beleértve a vízi élőhelyeket és a szarvasmarhákat is - származó metán az összes kibocsátás több mint feléért lehet felelős.

Az archaea, a talajban és a tehenek bélrendszerében élő mikroorganizmus-fajta a szerves anyagok lebontásának melléktermékeként metánt termel.

Xin (Lindsay) Lan, a Colorado-i Egyetem tudósa rámutatott, hogy korábbi tanulmányok felületesen vizsgálták csak meg a metánkibocsátást, ennek eredményeképp pedig az emberi tevékenység, különösen a fosszilis tüzelőanyagok általi kibocsátást határozták meg a legfontosabbnak.

Ezek a tanulmányok nem vizsgálták a metán izotópprofilját, ami más következtetéshez és a globális metánkibocsátásról alkotott hiányos képhez vezethet.

- mondta Xin a régi kutatások hiányosságairól.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az továbbra sem tudott, hogy a mikrobák általi metánibocsátást az emberi tevékenységek (földművelés, hulladékkezelés), vagy természetes folyamatok (vízi élőhelyek) okozzák-e. A tanulmány szerzői hozzáteszik, hogy aaz eredmények ellenére a fosszilis tüzelőanyag-felhasználás csökkentése továbbra is kulcsfontosságú az éghajlatváltozás kezelésében. Emellett

olyan lépések, mint az élelmiszerhulladék csökkentése és a kevesebb vörös hús fogyasztása is segíthetnek a metánlábnyom csökkentésében.

