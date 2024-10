7 térkép, amely megmutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg területhódítása

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. A War Mappert szélesebb körben az egyik legmegbízhatóbb OSINT-alapú térképes oldalnak tartják, amely az ukrajnai háborút szemléli.

Az OSINT-oldal hét új térképet publikált, melyen az elmúlt egy hét területváltozásai láthatók, szektorokra bontva.

A térképekről kiderül: majdnem minden területen az orosz erők tudtak előrenyomulni, de egyes frontszakaszokon lelassult az orosz támadás dinamikája, Toreckben pedig ellentámadásba lendültek az ukránok.

A Kurszki területen heves harcok dúlnak Koronyevó térségében, de a front valamelyest stabilizálódott Novoivanovka körül. Az oroszok támadnak északnyugatról, az ukránok délkeletről erősítést küldtek a térségbe.

Uljanok térségéből szintén ellentámadnak az oroszok, Szudzsát próbálják megközelíteni déli irányból. Már csak pár kilométer választja el az orosz csapatokat az elfoglalt város határától.

A War Mapper is megerősítette azt a hírt, hogy az orosz csapatok betörtek a 20 ezres Szeljdove központjába. Ez a település már Ukrajnában, Pokrovszk térségében található. Ebben a szektorban egyébként a leggyorsabb az orosz előrenyomulás: a múlt héten az orosz csapatok még a városhatárt sem érték el.

Vuhledár eleste óta a szektorban is felgyorsult az orosz térnyerés: Moszkva katonái betörtek három településbe is a térségben.

Toreck területén váratlan fejlemény történt: az ukrán csapatok ellentámadásba lendültek a város déli részében és ki is lökték az oroszokat egy teljes városnegyedből. A településtől nyugatra, Petrivka térségében azonban továbbra is előretörésben van az orosz haderő, amely miatt továbbra is bekerítési veszélyben van a donyecki város.

Kupjanszk térségében elérték az oroszok elérték az Oszkil-folyót. Kruhljakivkáért heves harcok dúlnak, a falu mellett elvileg van egy híd van, melyen át lehet kelni az Oszkilen. Pontosabban, lehetséges lesz ez, ha a híd még áll, mire az orosz erők elérik a falu nyugati határát, melyre csekély esély van.

Az orosz hadsereg Luhanszk megyéből átlépett Donyeck megye északi részébe, Tyernyitől északra vannak most a moszkvai csapatok. Luhanszk megyében már csak két falut ellenőriznek az ukránok.

