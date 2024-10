Ellentámadásba lendültek Donald Trumpék: hazugságnak nevezték a vádakat

John Kelly-t Donald Trump kirúgta, és emiatt ki van akadva, ezért folyton csak erről beszél

- vette védelmébe főnökét Trump alelnök-aspiránsa, hozzátéve: "A következő a helyzet: minden alkalommal, amikor John Kelly azt mondta, hogy történt valami, akkor három-négy ember, aki aközben állítólag ott volt a szobában, azt állította, hogy csak kitalálta."

J. D. Vance kijelentette, még Trump alelnökének, Mike Pence-nek a kabinetfőnöke is úgy véli, Kelly "mindenféle sz--t összehord" a volt elnökről.

Akkor kinek higgyünk? Hiszünk több szemtanúnak, vagy hiszünk egy elégedetlen ex-alkalmazottnak?

- tette fel a kérdést az ohiói szenátor, majd leszögezte, ő "a számos szemtanúnak" hisz.

John Kelly a New York Timesnak azt nyilatkozta, Trump "beleillik a fasiszta általános definíciójába." A nyugalmazott tábornok, aki fél évig Trump belbiztonsági minisztereként is szolgált, az Atlantic című magazinnak adott interjújában elmondta, a republikánus elnökjelölt a hivatali ideje alatt egyszer Adolf Hitler tábornokainak hűségét dicsérte.

Thank you for your support against a total degenerate named John Kelly, who made up a story out of pure Trump Derangement Syndrome Hatred! This guy had two qualities, which dont work well together. He was tough and dumb. The problem is his toughness morphed into weakness, {:url}