Ma nagyot húz Trump és Harris

Sorra járják a podcasteket az amerikai elnökválasztás jelöltjei, és ma Donald Trump a Spotify legnépszerűbb podcastje, a The Joe Rogan Experience vendége lesz. Taylor Swift után Kamala Harris kampányát pénteken egy másik népszerű szupersztár erősíti, houstoni rendezvényén Beyoncé lép fel.

Kamala Harris alelnök több népszerű podcastban is megjelent az elmúlt időszakban. A Call Her Daddy című műsorban, amely a Spotify második legnépszerűbb podcastja a The Joe Rogan Experience után, a reproduktív jogokról beszélgetett Alex Cooper műsorvezetővel. Ez a téma különösen fontos a demokraták és a női szavazók számára - tette hozzá a brit BBC.

Az All the Smoke című műsorban a Bay Area kosárlabdáról beszélgetett, míg a SmartLess podcastban Tim Walz jelölt képviselte a demokratákat Jason Bateman, Sean Hayes és Will Arnett színészek társaságában. Harris emellett a Club Shay Shay nevű műsorban is szerepelt, amelynek házigazdája Shannon Sharpe NFL-legenda, és különösen népszerű a fekete férfiak körében.

Ma Donald Trump Joe Rogan-interjújának felvétele kapja a legtöbb figyelmet.

A Reuters értesülései szerint Harris csapata is tárgyalt Joe Rogan stábjával egy esetleges szereplésről, de a kampánystáb később megerősítette, hogy az alelnök nem fog megjelenni a műsorban. Tervben van viszont egy beszélgetés Brene Brown szociálpszichológussal az Unlocking Us című podcastban, amely főleg női hallgatók körében népszerű.

A kampány egyik magas rangú tisztviselője szerint Harris az abortuszjogok kérdésére támaszkodik a republikánus riválisával szemben. A demokrata jelölt Donald Trumpot okolja a több államban bevezetett abortusztilalmakért, és felerősíti az e korlátozások által érintett emberek történeteit - írja a CNN.

Az alelnök pénteken Texasban tart beszédet a reprodukciós szabadságról. A houstoni gyűlésen, amelyen Beyoncé is fellép, Amanda és Josh Zurawski, valamint Shanette Williams is jelen lesz. A Zurawski házaspár pert indított Texas állam abortusztilalma ellen, miután Amanda életveszélyes terhességi komplikációkat szenvedett. Williams lánya, Amber Nicole Thurman 2022-ben halt meg egy kezelhető fertőzésben, amit a Georgia állam korlátozó abortusztörvénye miatti késedelmes orvosi ellátás okozott.

