ADHD: a tudomány egyre közelebb kerül a megértéséhez, de még mindig vannak tévhitek

A közvélemény-kutatások alapján világszerte egyre nagyobb az egyetértés a mentális egészség fontosságával kapcsolatban. Ez azonban nem könnyíti meg a tünetek pontos feltárását. Különösen igaz ez a manapság nagy médiavisszhangot kapó figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarra (ADHD) is, amelyet az 1990-es évek óta egyre több gyermeknél és felnőttnél diagnosztizálnak. Az ADHD-val kapcsolatos kutatások ugyan egyre pontosabbá tehetik a diagnosztizálást és a tünetek megismerését, még mindig sok a kérdőjel a zavarral kapcsolatban. Cikkünkben utánajártunk, hogy a tudomány állása szerint milyen tünetek jellemezhetik az ADHD-t, mik a fő tévhitek és hogy a jelenségre irányuló egyre nagyobb médiafigyelem milyen előnyökkel és veszélyekkel járhat.

Elfogadjuk, hogy fontos a mentális egészség, de tenni nehezebb érte

A mentális betegségekkel szemben gyakran érezhető egyfajta elutasítás, szkepszis a társadalom részéről. A pszichológiai eredetű tünetek még mindig nehezebben értelmezhetőek sok ember számára, azonban a közvélemény-kutatások adatai alapján kettős kép rajzolódik ki a társadalomban. A mentális egészséget egyre többen tartják ugyanolyan fontosnak, mint a fizikait, azonban ha a társadalom egészét nézzük, az emberek döntő többsége szerint nem kezelik őket egyenlő és megfelelő módon.

Az Európai Unió közvéleménykutató intézete, az Eurobarometer tavalyi, 23 ezer fős mintán végzett felmérése alapján

a mentális egészségügyi betegeket a válaszadók 77%-a szerint a társadalom másként ítéli meg, mint a más betegséggel rendelkezőket.

Amikor a felmerülő problémák kezeléséről kérdezték a válaszadókat, rendkívül alacsony volt azok aránya, akik szakmai segítséget kaptak az elmúlt egy évben. Az uniós átlagot nézve a mentális problémákkal küzdők 14%-a kapott segítséget pszichológustól, míg Magyarországon mindössze 9%.

Hasonló ellentmondásos arányok figyelhetőek meg világszinten is a mentális betegségekhez való általános hozzáállás és azok kezelése között. Az Ipsos 31 országban (nagyjából az EU felméréshez hasonló mintán) készített kutatása szerint globálisan a válaszadók 78%-a vallja azt, hogy a fizikai és mentális egészség egyaránt fontos, míg mindössze 33% gondolja úgy, hogy egyenlően is kezelik őket, míg 39% szerint a fizikai egészségre nagyobb figyelmet fordítanak a kezelés terén.

Nem a sok cukor, és nem is a rossz nevelés okozza

Annak ellenére, hogy az adatok alapján világszerte az emberek döntő többsége fontosnak tartja a mentális betegségek kezelését, az egyik legelterjedtebb és az egyik leginkább kutatott ADHD-val kapcsolatban rengeteg sztereotípia kering a nyilvánosságban.

A valamilyen figyelemzavarral élő gyerekekkel kapcsolatban talán az egyik leggyakrabban felmerülő, alapjaiban hamis feltételezés, hogy ők igazából csak nem kaptak megfelelő nevelést, és csak „rossz gyerekek”, akik nem tudnak viselkedni. Bár az ADHD pontos okára a mai napig nincs minden kétséget kizáró tudományos magyarázat, a friss kutatások szerint

a neurobiológiai működésében is mutatkozik eltérés, tehát nem egy kizárólag viselkedésbeli állapotról van szó.

A boldogságérzetért, munkamemóriáért és a figyelemért is felelős dopamin hormonok száma alacsonyabb lehet az agyban az ADHD-val élők körében. Más tanulmányok arra is találtak bizonyítékot, hogy az ADHD egyik okozója a figyelem, viselkedés és érzelmek szabályozásában fontos szerepet játszó prefrontális kéreg alulműködése lehet.

A tünetekkel kapcsolatban gyakran él az a feltételezés, hogy az ADHD-s gyerekek semmire sem tudnak hosszabb ideig figyelni. Tény, hogy a betegség nevében is szerepel a „figyelemhiány” és legtöbbször az iskolai feladatokra való nehéz koncentrálás miatt merül fel az ADHD gyanúja, Caroline Mendel, viselkedési zavarokkal foglalkozó klinikai pszichológus szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy a figyelemzavarral élők egyáltalán nem tudnak koncentrálni.

Az igazság az, hogy ha valami a gyermek számára nagyon lebilincselő és kedvelt tevékenység, akkor képes lesz arra a feladatra irányítani a figyelmét

– mondta Mendel a sokszor felmerülő tévhittel kapcsolatban.

Ugyanúgy az ADHD másik fő tünetével, a hiperaktivitással kapcsolatban is gyakran ütközhetünk félreértésekbe. Kevesen tudják, hogy az ADHD-t valójában két fő tünetcsoport összefoglalására használják: a figyelemzavaros és a hiperaktív-impulzív tünetekre. A mai modern elméletek szerint ezek közül az egyik, vagy akár mindkettő is fennállhat, tehát annak ellenére, hogy valaki nem mutatja az egyik tünetcsoport jeleit, még előfordulhat, hogy a másik fenáll.

A tünetekkel kapcsolatos félreértések rámutatnak egy másik nagy tévhitre az ADHD-val kapcsolatban: arra, hogy az csak fiúkat érinthet. Bár kevés a pontos statisztika a figyelemzavarral kapcsolatosan, a CDC adatai szerint az Egyesült Államokban kétszer annyi 5-17 év közötti fiúnál diagnosztizálnak ADHD-t, mint lányoknál, ugyanebben a korosztályban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fiúkat gyakrabban érintheti. Mendel szerint a fiúk esetében a hiperaktivitásos tünetek gyakoribbak, míg a lányoknál sokkal inkább a figyelemzavar dominál. Ebből kifolyólag a tanórákon, vagy otthon sokkal feltűnőbbé válik, ha egy fiú nem tud a helyén maradni, vagy folyamatosan mozgásban van, míg a figyelem hiánya kevésbé lehet látványos, így ritkábban derül az ki.

Nem egyszerű a diagnosztizálás

A fent említett legutóbbi tévhit rámutat, hogy a mentális, pszichés zavarok esetén a diagnosztizálás közel sem olyan egyszerű, mint a fizikailag megnyilvánuló állapotoknál. Ezen esetekben a szakemberek általában pszichológiai tesztek, interjúk segítségével, gyermekek esetén pedig a tanárokkal, szülőkkel történő beszélgetéssel próbálnak képet kapni a páciens érzéseiről.

Lévén, hogy nem műszerrel mérhető, számszerű adatokra támaszkodnak a döntés során, az orvosok felől tanúsított szubjektív megítélés is fontos része a diagnosztizálásnak. Hogy megkönnyítsék és a lehető legpontosabbá tegyék a diagnózis felállítását, az orvosok az Amerikai Pszichiátriai Társaság által szerkesztett Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvét (DSM) használják a páciensek, többek között az ADHD-s tünetekkel rendelkezők vizsgálatához. A könyvben kategóriákra bontva találhatóak az egyes kórképek és azok leggyakoribb tünetei, amelyeket 160, mentális betegségekkel foglalkozó szakember tapasztalatai alapján állítottak össze.

A kézikönyvet és a benne szereplő ajánlásokat rendszeresen frissítik, a legújabb, 5. kiadásában például több módosítás is történt az ADHD-ról szóló passzusokban. Az egyik legnagyobb változás magában a kórkép meghatározásában történt, ami elvezet egy újabb tévhithez az ADHD-val kapcsolatban.

A közvélekedéssel szemben a figyelemzavar nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is érintheti.

Míg a kézikönyv előző kiadásában kifejezetten „gyermek-, serdülő- és fiatalkorban” diagnosztizálható állapotként tüntetik fel az ADHD-t, addig az ötödik kiadásban már egy általánosabb megnevezést ("neurológiai rendellenesség") használnak, és arra is kitérnek, hogy milyen esetekben áll fenn a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar gyanúja felnőtteknél is.

A frissített könyv szerint gyermekeknél a felsorolt tényezők közül legalább hatnak, míg felnőttek esetén legalább ötnek kell minimum fél évig fennállnia az ADHD megállapításához.

A kézikönyv szerint a figyelemzavarral élők nehezen figyelnek oda a részletekre iskolai, munkahelyi vagy egyéb feladati során, könnyen elkalandozik a figyelmük. A pácienseket gyakran feledékenység is jellemzi, ami személyes tárgyak gyakori elvesztésében is kiütközhet. Ezek mellett a szervezési, rendszerezési feladatok is nehézséget okozhatnak. A hiperaktivitással és impulzivitással élőkre a könnyű fókuszvesztéssel ellentétben inkább aktivitással kapcsolatos tüneteket jegyeznek fel a kézikönyvben. Ezek a között szerepel, hogy a hiperaktív személyek nehezen maradnak ülve olyan helyzetekben amikor az indokolt lenne. Szinte mindig mozgásban vannak, aminek hatására gyakran babrálnak, vagy dobolnak a kezükkel.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a DSM csak az egyik lehetséges módja a diagnosztizálásnak, és a benne foglaltak inkább az orvosszakemberek számára készült tanácsként, támpontként értelmezhetők. Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) felhívja a figyelmet arra, hogy

a tünetek alapján kizárólag szakképzett egészségügyi dolgozók alkothatnak diagnózist.

Keskeny a határ a tünetek és a modern korra adott természetes reakciók között

Ahogy az imént érintettük jelenleg már az orvosszakma által is elfogadott, hogy az ADHD akár felnőtteket is érinthet. Sőt, a CDC októberi jelentése szerint 15,5 millió amerikai felnőtt már 18 éves kora után kapta meg a diagnózist, tehát nem gyermekkora óta tart a figyelemzavar, vagy legalábbis akkor nem diagnosztizálták azt.

A CNET témába vágó cikke rámutat az ADHD-ra fordított egyre nagyobb figyelem kérdéses oldalára: a folyamatosan a figyelmünkért versengő modern online világban nagyon nehéz elválasztani a klinikai, akár gyógyszeres kezelést is indokolttá tevő ADHD tüneteket, a folyamatosan kizökkentő világra adott természetes reakcióktól.

A cikkünk elején említett, a mentális betegségek megítéléséről szóló statisztikák a nagy globális eseményeket, például a Covid-járványt, vagy az orosz-ukrán háborút tartják elsősorban felelősnek a társadalom mentális egészségéért. Ezek mellett azonban az egyre inkább elterjedt ADHD-s tünetekhez a mindennapi élet alapvető változásai is hozzájárulhatnak.

Egy 2022-es tanulmány szerint összefüggés lehet az elmúlt években egyre gyakoribbá váló, nagy mértékű közösségi média használat és az ADHD-s tünetek között. Ennek oka, hogy a közösségi platformok alapvető érdeke, hogy minél inkább lebilincselő, stimuláló tartalmakkal a képernyőkhöz szögezzék a médiafogyasztókat. Ahogy a közösségi média formátumok változnak, rövidülnek és egyre könnyebben fogyaszthatóak lesznek a tartalmak, az emberi figyelem is egyre inkább megosztottá válik és akár a figyelemzavarhoz hasonló problémák is jelentkezhetnek.

Érdekes kettőség a közösségi médiával kapcsolatban, hogy

manapság nagyon sokan éppen ilyen tartalmakban találkoznak az ADHD tüneteivel.

Ennek egyik folyománya lehet az is, hogy ahogy egyre többen találkoznak a jellemző tünetekkel, egyre többen érzik azokat magukra is igaznak. Egy felmérés alapján az Egyesült Államokban élő felnőttek 25% érzi magán, hogy figyelemzavaros tünetei vannak. Jasmin Dao, a Healthline-nak nyilatkozó neurológus szerint ezek az adatok nem meglepőek, ugyanakkor érdemes óvatosnak lenni önmagunk diagnosztizálásával.

A popkultúra és a közösségi média révén a közvélemény egyre inkább tudatában van az ADHD-nak, ami ahhoz vezet, hogy sok felnőtt úgy érzi, hogy rendelkezik a tüneteivel

- mondta Dao a kutatás eredményeiről.

Persze a közösségi média, mint egy lehetséges okozó nem zárja ki a már fentebb is említett, genetikai, neurológiai eredetű okokat, de az összefüggés vizsgálata nagy kutatási érdeklődést vált ki.

A brit ADHD Center összefoglalója szerint az ADHD-val kapcsolatos közösségi médiában megjelenő tartalmak egyrészről pozitív irányba is terelhetik annak társadalmi megítélését. Egyre több ember fogja ismerni a fogalmat, így csökkenhet az elutasítottság, és az ADHD-val élőkkel szembeni megbélyegzés. Ugyanakkor, fontos figyelmet szentelni a jelenség árnyoldalaira is: a gyakran tévútra vezető öndiagnosztizálás mellett akár a negatív sztereotípiákat is erősíthetik, és tipizálhatják az ADHD-s tüneteket, ezzel elbagatellizálva azokat. Mindezek mellett, a tudományos folyóiratok, vagy szaklapok cikkeivel ellentétben, a közösségi média tartalmakat senki sem ellenőrzi szakmailag, így könnyen találkozhatunk félrevezető információkkal.

Ahogy a cikkünkben már említettük is, az ADHD diagnosztizálása a szakképzett pszichológiai szakembereknek sem könnyű feladat; a definíció alakulóban van és egyre pontosabb lesz, ahogy a tudomány több ismerettel rendelkezik a zavart illetően. Ebből kifolyólag azonban, a szakértői vélemények szerint is nagyon fontos, hogy kizárólag megbízható forrásokból tájékozódjunk a tüneteket illetően, a diagnosztizálást pedig hagyjuk a szakemberekre, akik a kezeléssel kapcsolatban is teljes tájékoztatást tudnak adni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images