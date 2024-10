Megtorlást hajtott végre Izrael Irán ellen

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a támadás célja az volt, hogy megtorolja Irán korábbi akcióit. A csapások három hullámban érkeztek, és helyi idő szerint hajnali 2 óra után nem sokkal kezdődtek.

Az iráni média többszörös robbanásokról számolt be Teheránban és a környező katonai támaszpontokon.

Irán állítása szerint légvédelmi rendszere sikeresen elhárította a támadások nagy részét, bár elismerte, hogy korlátozott károk keletkeztek egyes helyszíneken. Az iráni hatóságok arányos választ ígértek az izraeli akciókra.

Israel strikes targets linked to missile production in Iran.Over 100 planes were involved in the attack on Iran on Saturday, including the cutting-edge F-35.About 20 targets were hit, including damage to Iran's air defense system and missile production facilities. pic.twitter.com/4rBSZKZWcN