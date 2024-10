Izrael egyetlen mozdulattal betiltotta a legnagyobb nemzetközi palesztin segélyszervezetet – Humanitárius katasztrófa fenyeget

Az izraeli parlament, a Kneszet hétfő este elfogadta az ENSZ palesztinokat támogató segélyszervezete (UNRWA) Izrael területén való működését betiltó törvényt.

A döntés értelmében az UNRWA ezentúl nem működtethet képviseleti irodát, nem nyújthat semmilyen szolgáltatást és nem végezhet semmilyen tevékenységet sem közvetlenül, sem közvetve Izrael területén. A törvény megszavazása ellen több arab ország is felemelte a hangját, emellett a nyugati országok sora is tiltakozását fejezte ki. A legnagyobb kritikát az jelentette, hogy Jeruzsálem nem határozott meg semmiféle alternatívát a palesztinok további segélyezéséhez. A szervezetet a menekülttáborokban is be kell fejeznie a tevékenységét, ilyen például a kelet-jeruzsálemi Suafat is, ahol köztisztasági, oktatási, egészségügyi és más szolgáltatásokat biztosított a lakosoknak.

A törvény megnehezítheti az izraeli bankok számára az együttműködést a segélyszervezettel. Az UNRWA vezetői attól tartanak, hogy a fizetések átutalásának és a beszállítók kifizetésének gondja a szervezet összeomlását okozza Ciszjordániában és a Gázai övezetben, ugyanis ezt eddig az izraeli Bank Leumival végezték.

A Kneszet hétfő este megvitatott egy másik törvényjavaslatot is, amely szerint állami hatóságok, benne a közfeladatot ellátó szervezetek és személyek nem léphetnek kapcsolatba az UNRWA-val vagy azt képviselő személyekkel, valamint megszüntetik a segélyszervezet eddigi adókedvezményeit és diplomáciai mentességeit. Ennek alapján az izraeli hadsereg palesztin területeken koordinációs feladatokat ellátó egysége is kénytelen lesz megszüntetni kapcsolatát az UNRWA-val.

A törvényjavaslatot benyújtó képviselő eredeti indítványa terrorszervezetté próbálta nyilváníttatni az UNRWA-t, de ezt később enyhítették, mert jogi nehézségekbe ütközött a kivitelezése.

Az ügyben az amerikai külügy is megszólalt, közleményben fejezték ki aggodalmukat a jogszabály miatt. Más, Izraellel szövetséges hatalmak is tiltakoztak a törvény ellen. Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és más országok külügyminiszterei vasárnap közös nyilatkozatot adtak ki az UNWRA elleni törvényjavaslatokkal szemben. A felszólalók többsége attól tart, hogy a döntés következtében növekedhet az éhezés és a betegségek terjedése a palesztinok körében.

