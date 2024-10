Kiszivárgott Donald Trump béketerve: ez lehet a háború lezárásának kulcsa?

Bennfentes információkat szerzett a Financial Times arról, hogy Donald Trump amerikai elnökjelölt hogyan zárná le az ukrajnai háborút, ha megválasztják elnöknek.

Az információk egy olyan tanácsadótól származnak, aki nagyon régóta Donald Trump csapatában dolgozik, a nevét értelemszerűen nem tették közzé.

Az FT információi szerint Trump a 2014-15-ös minszki megállapodásokat venné alapul a konfliktus lezárásához.

Autonóm zónákat hozna létre Ukrajnán belül, melyek hivatalosan Ukrajnához tartoznak, de önálló önkormányzattal működnének.

Trump a területek autonómiájának megsértését szigorúan szankcionálná és európai katonákat küldene Ukrajna területére, akik betartatják a háború lezárását célzó egyezményt.

Az amerikai politikus nem lenne hajlandó sem pénzzel, sem fegyverrel támogatni a projektet: az egész Ukrajna-problémát Európa ügyének tartja.

A lap arra is kitér, hogy Trump emberei többnyire úgy látják, hogy Joe Biden elhibázta az Ukrajnával kapcsolatos politikát: kellett volna egyeztetnie Putyinnal, ahogy a szovjet vezetőkkel is egyeztettek az amerikai vezetők, most pedig Ukrajna vesztésre áll.

Trumpék Ukrajna rövidtávú NATO-tagságát is kizárják.

Fred Fleitz, Trumphoz közelálló biztonságpolitikai elemző azt mondta: szerinte Ukrajna ügye egyáltalán nem fog megoldódni, amíg Vlagyimir Putyin hatalmon van, a cél addig az, hogy sikerüljön tűzszünetet eléni és befagyasztani a konfliktust.

A lap arra is kitér, hogy Trump táborában nincs osztatlan egység Ukrajna jövőjét illetően: bár vannak, akik magára hagynák a kelet-európai országot, a többség még mindig úgy látja, hogy nem szabad Európára bízni az ország jövőjét.

