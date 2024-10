Látványos felvétel: Oroszország területén csapott le "a legendás amerikai duó"

A felvételen – amelyet az ukrán védelmi minisztérium hivatalos X-oldala is megosztott a „legendás amerikai duó” felirattal – az Amerikai Egyesült Államok által adományozott

M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművek és egy M1A1 Abrams harckocsi bevetése látható, Oroszország területén.

A videó ugyanakkor főként a Bradley támadására fókuszál, miközben az először egy TOW páncéltörő rakétát lő a fák közé, majd a 25 milliméteres Bushmaster gépágyújával nyit tüzet az állítólagos orosz célpontokra, „erőteljes tűztámogatást nyújtva ezzel az ukrán gyalogságnak”.

A legendary American duo in service with .-made Bradley IFV and Abrams tank are performing a combat task in the Kursk region, destroying russian treeline positions.: 47th Mechanized Brigade #UAarmy