Mire készül Moszkva? Második világháborús páncélosok garmadáját vette elő Oroszország

A videót elsőként a Parapax nevű, ukrán Telegram-csatorna tette közzé. Bár a csatorna elenyésző követőtáborral rendelkezik, az elmúlt napokban ők tették közzé a kiképzésre érkező észak-koreai katonákról készült felvételeket is.

Egyik legújabb videójukban pedig orosz katonák gyűrűjében láthatóak

második világháborús T-34-es közepes harckocsik, ISz-3-as nehéz harckocsik és ISzU-152-es önjáró tarackok.

A több mint 80 éves harcjárművek között modernebb, T-72B3-as harckocsi, és egy BREM-1 műszaki mentőjármű is megtalálható.

WWII-era equipment spotted at a Russian military training ground, reportedly taken out of storage. Tanks including the T-34, IS-3, and heavy 152mm SPG ISU-152 were seen on-site. pic.twitter.com/J5eLhfd4B1