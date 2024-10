Nyert az oroszbarát párt Georgiában, tömegtüntetések robbantak ki

Hétfő este tüntetések kezdődtek Georgia fővárosában, Tbisziliben, mivel a helyi ellenzék nem fogadja el a választások hivatalos eredményeit. Előzetesen a közvélemény-kutatások azt jelezték előre, hogy a nyugatbarát ellenzéknek van nagyobb esélye a szavazatok többségének megszerzésére, ám a végeredmény a Moszkvával szoros kapcsolatot ápoló Grúz Álom többségét hozta ki. A hivatalos számok szerint a kormánypárt 54,08 százalékot ért el szemben az ellenzéki koalíció 37,58 százalékával. Az eseményt árnyalta, hogy több csalásgyanús esetet jelentettek, emiatt pedig az ellenzéki politikusok és az elnök is felháborodását fejezte ki.

My Georgia is here! pic.twitter.com/eD4vxpeXwv

Hétfő este a fővárosban ezrek vonultak utcára, köztük az elnök Salome Zourabichvili is megjelent.

Ezeket a választásokat nem lehet elismerni. Ez ugyanaz, mintha elismernénk Grúzia Oroszországnak való alárendeltségét. Senki sem veheti el Grúzia európai jövőjét

– mondta. A Grúz Álom nyugatellenes és „békepárti” üzenetekkel kampányolt, kiemelték, hogy a Moszkvával ellenséges politikai erők megválasztása háborúhoz vezetne Oroszországgal. A megfigyelők szerint viszont nem az erőteljes üzenetekkel operáló kampány, hanem a sorozatos választási csalások hozták meg az eredményt. Jelenleg is ezrek vannak a főváros utcáin, akik nem ismerik el a Grúz Álom győzelmét. Egyelőre komolyabb incidensekről, vagy rendőri beavatkozásról nem érkezett jelentés.

Happening now Rustaveli avenue October 28 Stand with Georgia! Support us on this journey! My beautiful Georgia will be United, Free, European Democracy! Ezz Gaber #Gevote204