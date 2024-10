Tényleg észak-koreai katonák mennek harcolni Ukrajnába? Megtörte a csendet Szergej Lavrov

Lavrov azt mondta: Ukrajna oldalán a háború kezdete óta harcolnak külföldi katonák, akik szerinte a nagy hatótávolságú fegyvereket is kezelik. Lavrov szerint nem igaz, hogy „önkéntesek” harcolnak csak Kijev oldalán, hiszen szerinte Ukrajnában reguláris erők specialistái és kiképzőtisztek is dolognak. Kijelentette:

szerinte a NATO és az EU hibrid háborút folytat Oroszország ellen.

Lavrov kifejtette: Oroszország és Észak-Korea katonai szövetsége „nem titkos, mivel az egész szövegét közzétették.”

elmondta, hogy része az együttműködésnek a kölcsönös segítségnyújtás katonai támadás esetén, de azt explicit nem ismerte el, hogy észak-koreai katonák vannak Oroszország területén (de nem is tagadta).

Gondolatait azzal zárta, hogy szerinte a Nyugat most azért fenyegetőzik katonák bevetésével Ukrajna területén, mert retroaktív módon meg akarják magyarázni, hogy eddig is voltak Ukrajna területén NATO-katonák.

Címlapkép: U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons