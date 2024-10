Videó: ez most nagyon fájhat Oroszországnak, legmodernebb harckocsijával parádéznak az ukrán katonák

Az 54. gépesített ukrán dandár egyik katonája tette közzé több közösségi médiaplatformon a videót arról, miként hasznosítják a nemrégiben kezükre került T-90Sz harckocsit. A páncélost egyéb harctéri „extrával” is ellátták, többek között elektronikus hadviselési rendszerrel és „tyúkketreccel”.

The 54th brigade captured a rare Russian T-90S tankthe export model of the T-90in the Siversk direction. The tank is fully operational. pic.twitter.com/oc5hyHRwc9