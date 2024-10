Hajmeresztő videó érkezett két F-16-osról: pillanatokon múlott a katasztrófa

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) megerősítette, hogy a veszélyes helyzet a légiforgalmi irányítótorony hibájából alakult ki. A torony tévedésből felszállási engedélyt adott ki, miközben egy másik gép még a kifutópályán tartózkodott.

A kiszivárgott felvételeken látható, hogy az egyik vadászgép pilótája az utolsó pillanatban elrántja a gépét, elkerülve ezzel az ütközést.

An Israeli Air Force fighter jet almost crashed into another plane on the runway on Saturday night, in a safety incident that is under investigation.During the incident, an F-16 was taking off from the Ramat David Airbase in northern Israel for a strike in Lebanon, when it pic.twitter.com/I4UKYt3wpg