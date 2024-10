Lopakodó szupertankot épít Oroszország újdonsült ellensége

A páncélost a K2 Black Panther harckocsikat is gyártó Hyundai Rotem kezdte el fejleszteni,

a projekt egyelőre K3 névre hallgat.

Az első K3-asok hibrid hajtásúak lesznek, később pedig áttérnek hidrogén-üzemanyagcellákra a koreai fejlesztők.

A harckocsi fő fegyvere egy 130 milliméteres harckocsiágyú lesz, ezen kívül kap majd drónindító rendszert, önvezető rendszert és MI-alapú tűzvezető rendszereket is.

A Hyundai Rotem emellett azt ígéri:

a harcjármű lopakodó képességgel is bírni fog,

ami természetesen nem azt jelenti, hogy láthatatlan lesz, hanem alacsony hőprofilja és halksága miatt a radarok nehezen tudják majd észlelni.

A jármű sorozatgyártását 2040-re tervezik.

Dél-Korea egyre nagyobb szerepet vállal Európa újrafegyverezésében és most mérlegelik Szöulban, hogy Ukrajnának is elkezdenek fegyvereket küldeni, amiért Észak-Korea belépett a háborúba. Így nem lenne meglepő, ha a K3-as projekt hamarosan valamilyen formában európai kötődésre is szert tenne.

Forrás: Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, a fotón egy K2 Black Panther látható.