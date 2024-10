Nagyon melléfoghattak a tudósok, kozmikus tévedésről érkezett jelentés

A globális rádióteleszkópok hálózatából álló Event Horizon Telescope (EHT) 2022-ben rögzítette a Tejútrendszer közepén található Saggitarius A*-ról készült első képet, amelyen egy izzó fánkhoz hasonló struktúra látható. Ez a struktúra az égitest akkréciós korongja, amelyet a hatalmas gravitáció által felemésztett anyagok gyors áramlása hoz létre.

