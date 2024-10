Dmitro Marcsenko ukrán vezérőrnagy egy videóinterjú során kijelentette, összeomlott a donyecki front – számolt be róla a Die Welt

Miközben a háború kezdete óta nem látott mértékű területi nyereséget könyveltek el az orosz csapatok (mintegy 470 négyzetkilométer egy hónap leforgása alatt), az ukrán fegyveres erők is kénytelenek beismerni, hogy komoly problémák vannak a donyecki frontvonalon.

Hétfőn este Dmitro Marcsenko vezérőrnagy, befolyásos katonatiszt egy ukrán videóinterjúban jelentette ki, hogy összeomlott a donyecki frontvonal.

Mindannyian tudjuk, hogy nem árulok el katonai titkot, amikor azt mondom, hogy a frontunk összeomlott

– hangzott el Boriszlaw Beresa, volt parlamenti képviselő műsorában. A vezérőrnagy ezzel együtt kijelentette: Szeljdove hamarosan elesik (egy nappal később ez be is következett).

Marcsenko – aki korábban Mikolajiv védelmében, majd a herszoni ellentámadásban játszott kulcsszerepet és szerzett hírnevet – kiemelte, hogy a fronton súlyos lőszer- és fegyverhiány van, emellett pedig most már élőerőben is egyre nagyobb hiányt szenvednek az ukrán dandárok. Véleménye szerint még a parancsnokságban is olyan emberek ülnek, akik rossz döntéseket hoznak.

