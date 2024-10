Hatalmas hibát vétett Joe Biden a véghajrában – Nagy löketet kap a Trump-kampány?

Az egyetlen szemét, amit én látok ott lebegni, az a támogatói. Az ő –, a latinók démonizálása felfoghatatlan és nem Amerikához méltó

- jelentette ki Joe Biden tegnap este, elterelve ezzel a figyelmet alelnöke, Kamala Harris kampányzáró beszédéről, ahol a demokrata elnökjelölt a nemzeti egységet hangsúlyozta.

A port kavart megjegyzése előtt a 81 éves Biden kissé kivehetetlenül arról beszélt, "a minap pedig az egyik felszólaló a gyűlésén Puerto Ricót úszó szemétszigetnek nevezte. Nos, hadd mondjak valamit... Nem ismerem azt a Puerto Ricó-it, akit ismerek... vagy Puerto Ricót, ahol én vagyok – a szülőállamomban, Delaware-ben –, ők jó, tisztességes, becsületes emberek."

A Fehér Ház szóvivője és hivatalos átirata alapján Biden nem így értette a mondandóját.

Bár Biden levitte a hangsúlyt a "támogatói" után, az angol "supporters" helyett ők "supporter's"-ként leiratozták az elnök mondatát, amit szerintük következőképp kellene értelmezni:

Az egyetlen szemét, amit látok lebegni odakint, az a támogatója – és az ő – latinók elleni démonizálása, felfoghatatlan és nem Amerikához méltó.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbagewhich is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The {:url}