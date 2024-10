„Dozor”, azaz Őrség névvel illeti magát az az ukrán föld alatti mozgalom, amely célja a juntának titulált jelenlegi kormányzat megbuktatása, és helyébe egy oroszbarát kormány ültetése.

A nem titkoltan oroszpárti mozgalom tagjai korábban főként civil járműveket gyújtogattak, amelyek állítólag az ukrán fegyveres erők tulajdonában álltak. Legutóbbi videójuk szerint behatoltak a Kropivnyckij repülőtérre, ahol felgyújtottak egy ukrán Mil Mi-2 helikoptert.

On 29 October 2024, a Ukrainian PZL/Mil Mi-2 was damaged after it was set on fire by a saboteur at the Kropyvnytskyi Airport, Kirovohrad Oblast. It was a decommissioned helicopter that had been stored there since at least September 2012. https://t.co/sg7upvbnYO