Itt a váratlan fordulat: titokban kezdett tárgyalni Oroszország és Ukrajna, közel a megállapodás

Az amerikai Financial Times értesülései szerint Ukrajna és Oroszország képviselői előzetes megbeszéléseket kezdtek folytatni arról, hogy leállítsák az egymás energetikai infrastruktúrája elleni támadásokat.

Augusztusban már egyszer lehetett arról híreket hallani, hogy a Perzsa-öböl olajmonarchiája, Katar próbál meg közvetíteni Moszkva és Kijev között, ám akkor a megbeszélések zátonyra futottak. Indokként akkor az oroszok azt nevezték meg, hogy az ukránok Kurszknál nemzetközileg elismert orosz területen indítottak nagyszabású hadműveletet. Néhány hónappal később viszont úgy néz ki, hogy tovább folytatódnak a tárgyalások Dohában, az amerikai gazdasági lapnak magas rangú ukrán tisztviselők beszéltek erről.

Nagyon korai tárgyalások folynak arról, hogy esetleg újraindítunk valamit. Most az energetikai létesítményekről folynak tárgyalások

– mondta egy bennfentes diplomata.

Amennyiben a feleknek valóban sikerülne megállapodni arról, hogy a jövőben nem támadják egymás energetikai infrastruktúráját, az a legnagyobb lépést jelentené a háború csökkentése irányába a 2022-es februári ukrajnai orosz invázió óta. Volodimir Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen paktum azt is mutathatná egyben, hogy Moszkva akár hajlandó egy szélesebb körű békés rendezés felé is lépéseket tenni. Az elmúlt időszakban valamelyest már csökkent az egymás energetikai infrastruktúrája elleni csapások intenzitása, amely szintén azt jelezheti, hogy közel lehet egy megállapodás a felek között.

Egy megegyezés különösen Ukrajna számára jelentene komoly előrelépést, mivel az országban a sorozatos orosz támadások

a háború eleje óta elpusztították az energiatermelő képesség legalább felét, emiatt a télen áramkimaradásoktól és több szolgáltatás leállásától kell tartania Kijevnek.

A Financial Times szerint viszont kevés az esélye annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ténylegesen be is fogja tartani hosszútávon az esetleges paktumot. Ennek elsődleges oka abban keresendő, hogy még mindig ukrán katonák vannak Kurszkban, bár már a korábbiaknál jóval kisebb területet ellenőriznek. Vélhetően Kijev csapatainak kivonása orosz területről lenne az egyik szigorú előfeltétele egy megállapodásnak.

Az energetikai létesítmények támadása már régóta az egyik sarokpontja az egymás elleni támadásokban a két ország között, korábban is igyekeztek már megegyezni ezzel kapcsolatban. Először Moszkva indított nagyszabású támadásokat az ukrán energiaszektor ellen, később az ukránok Oroszországban mértek csapásokat olajfinomítókra. A megbeszélések időszakosan hoztak annyi eredményt, hogy átmenetileg csökkentek az ilyen jellegű támadások intenzitása, de ezek folyamatosan kiújultak. Az most is kérdéses, hogy amennyiben sikerül a feleknek valamilyen megállapodást a tető alá hozni, akkor a mennyire tud tartós maradni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images