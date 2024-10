Máris megbosszulta magát az ukrán hadvezetés döntése: küszöbön a bekerítés

Három nappal korábban az orosz csapatok észak felől elfoglalták Hirniket, ezt megelőzően pedig délről érték el Osztriviszkét, és a Vovcsa folyót. Ezzel pedig a Zorjane-Kurakhiva-Olekszandropilt védő ukrán erők három tűz közé szorultak.

Ilyen körülmények között többen is azt feltételezték, hogy az ukrán fegyveres erők elrendelik a település feladását, és visszavonulnak egy jobban védhető vonalra.

Friss felvételek azt jelzik, hogy az orosz erők sikeresen előrenyomultak Kurahivka nyugati ipari zónájában, félig-meddig elvágva az utolsó visszavonulási útvonalat. Az ukránok viszont nem ürítették ki a települést, ezt jelzik azok a geolokált felvételek, amelyek a település belső területein készültek.

Update around Kurakhivka-Kurakhove. Russian troops have taken Hyrnik -after earlier premature information- and are now geolocated in the industrial area west of Kurakhivka. It is highly unlikely that Ukrainian troops are still in Kurakhivka, Zoryane and the area east of Zoryane. pic.twitter.com/nKzj0Lq9bx