Megtartotta kampányzáró beszédét Kamala Harris: tiszta lapot ígért az amerikaiaknak

Kamala Harris hangsúlyozta, a volt elnök "négy évvel ezelőtt itt állt ezen a helyen, és fegyveres csőcseléket küldött az Egyesült Államok Capitoliumába, hogy megdöntse az emberek akaratát egy szabad és tisztességes választáson" - számol be a Hill.

A kampánya szerint 75 ezres tömeg előtt felszólaló demokrata elnökjelölt szót ejtett gazdasági, bevándorláspolitikai, egészségügyi és külpolitikai témákról, illetve az abortuszjogról is. "Túl sokáig emésztett bennünket a túlzott megosztottság, a káosz és kölcsönös bizalmatlanság. De nem kell így lennie." Harris úgy fogalmazott,

Donald Trump egy ellenségeiről szóló listával sétálna be az [Ovális] Irodába. Amikor megválasztanak, én egy teendőkkel teli listával fogok bemenni, hogy mit fogok tenni az amerikai népért.

Vice President Harris: In less than 90 days, either Donald Trump or I will be in the Oval Office. I wont walk into that office with an enemies list. Ill bring a to-do list of priorities to get done for the American people pic.twitter.com/WGfhC1JBqN

A CNN tudósítása szerint Kamala Harris ellenfeléről azt állította, "instabil, a bosszú és a sérelmek megszállottja, aki ellenőrizetlen hatalomra akar törni." Az alelnök továbbá kijelentette,

megválasztása esetén elnöksége más lesz, mint Joe Bidené volt, mert más idők járnak, mint négy évvel ezelőtt.

Harris állítása szerint "megélte Amerika ígéretét", mind "a polgárjogi mozgalom gyermekeként", mind későbbi életében. Kiemelte, attól, hogy valaki nem ért egyet velünk, nem lesz belőle "belső ellenség" – utalva Donald Trump korábbi megszólalásaira.

Vice President Harris: The patriots at Normandy, Selma, Seneca Falls, and Stonewall They did not sacrifice only to see us cede our freedoms and submit to the will of another petty tyrant. The United States is the greatest idea humanity ever devised. In 7 days, let us turn the pic.twitter.com/oCrGbk4EAg