Nagy bajban Oroszország ballisztikus rakétái? Lángokban a nélkülözhetetlen üzem

Tűz ütött ki Oroszország moszkvai régiójában, Hotkovo városában, egy speciális alkatrészeket fejlesztő és gyártó védelmi ipari komplexum területén. A vállalat – a fejlesztések mellett – alkatrészeket gyárt az orosz rakéták számára.

Az orosz médiumok képeket és videóanyagot is közzétett az esetről.

Video of another fire in Russia. In Khotkovo app 60km NNE of Moscow, the Russian Institute of Special Machine Building caught fire. It is one of the largest in the electrical engineering industry producing electrical materials, some used in the rocket, space and energy industries pic.twitter.com/CbvNBqcqvR