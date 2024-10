Súlyos felvételek érkeztek a kurahove-i csatáról: halomban állnak a kilőtt páncélosok

Oroszország folyamatos nyomást gyakorol az ukrán védőkre a Kurahove-i szektorban, ugyanakkor a támadások során súlyos veszteségeket kénytelenek elkönyvelni.

A most megosztott, a szektorban készült - valószínűleg régebbi veszteségeket dokumentáló - felvételek jelzik, az orosz támadók súlyos áldozatokat hoznak minden egyes elfoglalt négyzetméterért.

Heorhijivka határánál legalább 8 megsemmisített orosz harcjármű található. A drónvideón pedig látszik, a településre vezető utat lépten-nyomon további páncélosmaradványok szegélyezik.

Kurakhove direction Graveyard of destroyed Russian heavy equipmentI wonder if there is another country in the world that is capable of sending its military to their deaths the way the Russian command does. How zombified do you have to be to carry out such orders... pic.twitter.com/LKofk9aWxC