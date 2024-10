Megtalálta a filléres drón Oroszország legjobb tankját - Fáklyát csinált belőle

A T-90M a legmodernebb sorozatgyártásba került orosz harckocsi:

az eredeti verziónál jobban védett, nagyobb tűzerővel rendelkezik és több lőszert is tud szállítani.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy sérthetetlen lenne.

A videón látható páncélos vesztét valószínűleg az okozta, hogy belecsúszott egy nagyobb kráterbe, ahonnan a vezető már nem tudta kimanőverezni. A legénység elhagyta a tankot, ezt követően találta azt meg egy ukrán FPV-drón.

